Пять человек пострадали во время мощного землетрясения в Японии

Данные предварительные

В результате мощного землетрясения магнитудой 6,1 в Японии пострадали, по меньшей мере, пять человек. Данные предварительные, это первые сообщения о раненых, поступающие из столичного региона.

Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в соседней с Токио префектуре Тиба в 22.41 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров под землей. Толчки силой до 5 баллов ощущались в префектурах Тиба, Сайтама, Ибараки, Токио, Сидзуока, Фукусима, Нагано, Ниигата , сообщает телеканал NHK.

"Мы делаем все возможное для сбора и анализа информации", - заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно. По его словам, продолжают поступать многочисленные звонки в экстренные службы - в основном, в регионе Канто, где расположен Токио и ближайшие к нему префектуры.

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