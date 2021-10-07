МИД России оценил логотип УЕФА с "украинским" Крымом

Это очевидная провокация

Очевидной провокацией назвали в МИД России изображение Крыма в составе Украины на логотипе чемпионата Европы-2024 УЕФА. Ни одна спортивная организация не имеет компетенции квалифицировать территориальную принадлежность, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя проведенную УЕФА презентации.

В футбольном союзе заявили, что изображение Крыма как украинской территории отражает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. В организации напомнили, что документ, который признает территориальные границы Украины с включением Крыма, был широко одобрен государствами-членами УЕФА.

Захарова призвала Союз европейских футбольных ассоциаций не позволять втягивать себя в провокации украинских чиновников от футбола, передает RT. По словам дипломата, спортивная организация пошла на поводу желания Киева использовать любую международную площадку, чтобы продемонстрировать свое неприятие существующих реалий - Крым воссоединился с Россией в 2014 году.

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