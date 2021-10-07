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Минпромторг не увидел предпосылок к росту цен на продукты

19:00
  • четверг
  • 07 октября 2021

Подорожание овощей - сезонный рост

В России нет никаких предпосылок к тому, чтобы был резкий рост цен на продукты питания. Об этом в четверг рассказал статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Подорожание огурцов и помидоров он объяснил сезонным ростом.

"По остальным продуктам - там, где производители начинают информировать сети, ритейл, о том, что будет повышение цен, мы связываемся с Минсельхозом - и вместе начинаем оценивать, почему это происходит, какие есть для этого предпосылки, что на это влияет", - приводит РИА Новости слова Евтухова.

Ранее стало известно, что торговые сети "Магнит" и "Пятерочка" снизили цены на продовольственные товары в магазинах в Московской области. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе России.

Ритейлеры отчитались о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение.

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