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Прокуратура потребовала оштрафовать Брижит Бардо на 25 тысяч евро

19:20
  • четверг
  • 07 октября 2021

Актрису обвиняют в расизме

Известной французской актрисе Брижит Бардо грозит крупный штраф. Прокуратура требует приговорить ее к выплате 25 тысяч евро. Причина – "расистские" высказывания в адрес жителей заморской территории Франции острова Реюньон.
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На заседание суда, который рассматривал дело в административном центре территории, городе Сен-Дени, Бардо не явилась.

"Брижит Бардо была вызвана в уголовный суд Сен-Дени в четверг 7 октября 2021 года, чтобы ответить за расистские оскорбления. Прокурор потребовала в отношении нее штрафа в размере 25 тысяч евро и распространения решения в СМИ. Окончательное решение будет вынесено 4 ноября 2021 года", - сообщил региональный телеканал La1ere.

Бардо, известная своей деятельностью по защите животных, уже несколько раз была судима за проявление расизма. Так, жителей Реюньона актриса неоднократно называла "выродившимся народом", осуждая их за "варварское" обращение с животными – в частности, отрубание голов у коз во время индуистских праздников.

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