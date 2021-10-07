"Единая Россия" рассмотрела кадровые вопросы

Что было решено на собрании?

Фракция "Единая Россия" в Госдуме VIII созыва провела первое организационное собрание. Рассмотрели кадровые вопросы, сообщает "ТВ Центр".

Участники встречи поддержали предложение выдвинуть на пост спикера Думы нового созыва нынешнего председателя Вячеслава Володина. Кроме того, был избран руководитель фракции "Единой России" в Госдуме - им стал Владимир Васильев.

Также определились с кандидатами на должности глав 17 думских комитетов. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, круг задач единороссов в Госдуме будет расширен.

"ЕР" по результатам этой кампании сохранила конституционное большинство в ГД, а значит наша партия оставила за собой статус гаранта президентской политики. Это накладывает на нас высокую ответственность. Наша фракция будет включить 326 депутатов - половина новые лица", - заявил Турчак.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram