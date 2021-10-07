ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число пострадавших при землетрясении в Японии приблизилось к 20

19:36
  • четверг
  • 07 октября 2021

Угроза цунами не объявлялась

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 19 человек. Это последние данные из столичного региона, сообщает телеканал NHK.
Пять человек пострадали во время мощного землетрясения в Японии

Магнитуда подземных толчков в районе Токио составила 5,9. Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 75 км. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось о пятерых пострадавших в результате стихийного бедствия. Трое из них получили травмы, когда сошли с рельсов несколько вагонов поезда.  Остальные получили травмы различной степени тяжести, в основном при падении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Землетрясение в Японии
Землетрясение в Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.