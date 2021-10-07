Число пострадавших при землетрясении в Японии приблизилось к 20

Угроза цунами не объявлялась

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 19 человек. Это последние данные из столичного региона, сообщает телеканал NHK.

Магнитуда подземных толчков в районе Токио составила 5,9. Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 75 км. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось о пятерых пострадавших в результате стихийного бедствия. Трое из них получили травмы, когда сошли с рельсов несколько вагонов поезда. Остальные получили травмы различной степени тяжести, в основном при падении.

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