Власти Сочи разъяснили механизм выплат пострадавшим от оползня

Кроме возмещения за потерю недвижимости, будут и социальные компенсации

Выплаты пострадавшим от оползня в сочинском поселке Сергей-Поле будут по двум направлениям. Кроме возмещения за потерю недвижимости, последуют и социальные компенсации, сообщили в городской администрации.

"Деньги на социальные выплаты пострадавшим гражданам по 10 тысяч рублей, а также 50 тысяч рублей за частичную и 100 тысяч рублей за полную потерю движимого имущества каждому зарегистрированному в домах... Второй блок выплат - за потерю объектов капитального строительства", - говорится в сообщении.

Продолжительные ливни в Сочи 4 октября спровоцировали сход оползня в поселке Сергей-Поле. Движение грунта повредило 22 коттеджа, в которых проживали более 70 человек. На месте был объявлен локальный режим ЧС. Людей эвакуировал в соседние санатории, передает РИА Новости.

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