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Четыре человека погибли в ДТП в Брянской области

20:36
  • четверг
  • 07 октября 2021

Еще четверо пострадали

Полиция выясняет обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Брянской области. Жертвами столкновения трех автомобилей стали четыре человека, еще четверо получили серьезные травмы.
ДТП с семью авто произошло на МКАД

"Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло около 17 часов 15 минут на 3-м километре автодороги "Брянск – Смоленск – Жирятино" в Брянском районе", - сообщает сайт "МВД Медиа".

Состояние водителей в момент ДТП определит медицинская экспертиза. Предварительно установлено, что виновником ДТП стал водитель автомобиля Hyundai. Он допустил столкновение с Mitsubishi и двигавшимся следом автомобилем Lada.

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