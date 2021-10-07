Голодающий Саакашвили купил телевизор

Экс-президенту Грузии изготовили карту для покупок в тюремном магазине

Информация о том, что бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в тюрьме не разрешали приобрести телевизор, не соответствует действительности. Политик уже смотрит интересующие его передачи, заявили в Специальной пенитенциарной службы грузинского Минюста.

"Сообщаем, что осужденный/обвиняемый Михаил Саакашвили уже пользуется телевизором и информация о том, что процесс передачи телевизора искусственно затягивался, является ложью", - говорится в сообщении.

Также разъясняется, что, по правилам, обвиняемый может купить телевизор на собственные средства при помощи карты. Магазин с ассортиментом товаров расположен на территории учреждения. Карту Саакашвили изготовили 4 октября, на нее зачислили ограниченную сумму.

Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Сейчас политик находится в тюрьме города Рустави. Он считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Опровергли в службе также утверждения, что у экс-президента нет матраса и подушки. Там подчеркнули, что у Саакашвили есть все необходимые предметы обихода, передает ТАСС.

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