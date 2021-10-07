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Назван срок, после которого разрешается зачать ребенка переболевшим COVID-19

21:28
  • четверг
  • 07 октября 2021

Коронавирус негативно влияет на репродуктивную систему

Переболевшим коронавирусом мужчинам не следует торопиться с продолжением рода. После выздоровления должно пройти хотя бы три месяца, утверждают медики.
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"Мы считаем, что три месяца оптимальный срок, абсолютно. Если получится раньше, то ничего страшного", - заявил академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрий Пушкарь.

Установлено, что на мужское здоровье коронавирус влияет плохо. По словам академика, вопрос вряд ли будет изучен до конца. Однако росситйские ученые доказали, что в первые три-четыре месяца организм меняется. Есть надежда, что потом все возвращается к норме. При этом вакцинация от COVID-19 негативного влияния на репродуктивную систему не оказывает, передает РИА Новости.

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