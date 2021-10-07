ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Культура оживает": Италия отменяет ограничения на посещение театров

21:54
  • четверг
  • 07 октября 2021

В стране полностью вакцинировано 80% населения

"Культура оживает" - так отреагировал министр культуры Италии Дарио Франческини на новость об отмене ограничений на посещение театров, концертов и кинозалов. Теперь в учреждениях культуры даже не обязательно соблюдать дистанцию в 1 метр.
Италия готова работать над вакцинами от COVID-19 совместно с Россией

"Наконец, вся культура оживает. С 11 октября кинотеатры, театры и концерты снова возвращаются к 100% заполняемости, однако необходимо носить маску и иметь при себе ковид-сертификат", - написал министр в Twitter.

Требование о наличии ковид-сертиффиката было введено в Италии еще в августе. Без этого документа граждан старше 12 лет не пускали в театры и кино, а также в музеи, на выставки и концерты. С 1 сентября сертиффикат необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования. Начиная с 15 октября такой документ должны иметь все работники частного и государственного секторов. По данным Минздрава, в Италии полностью вакцинировано почти 80% населения в возрасте старше 12 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Концерт в амфитеатре в Италии
Концерт в амфитеатре в Италии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.