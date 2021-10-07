"Культура оживает": Италия отменяет ограничения на посещение театров

В стране полностью вакцинировано 80% населения

"Культура оживает" - так отреагировал министр культуры Италии Дарио Франческини на новость об отмене ограничений на посещение театров, концертов и кинозалов. Теперь в учреждениях культуры даже не обязательно соблюдать дистанцию в 1 метр.

"Наконец, вся культура оживает. С 11 октября кинотеатры, театры и концерты снова возвращаются к 100% заполняемости, однако необходимо носить маску и иметь при себе ковид-сертификат", - написал министр в Twitter.

Требование о наличии ковид-сертиффиката было введено в Италии еще в августе. Без этого документа граждан старше 12 лет не пускали в театры и кино, а также в музеи, на выставки и концерты. С 1 сентября сертиффикат необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования. Начиная с 15 октября такой документ должны иметь все работники частного и государственного секторов. По данным Минздрава, в Италии полностью вакцинировано почти 80% населения в возрасте старше 12 лет.

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