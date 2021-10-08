Минэкономразвития дало прогноз по росту цен на продукты

В ближайшие три года ситуация стабилизируется

Как следует из прогноза отдельных показателей инфляции Минэкономразвития, на который ссылается газета "Известия", сильнее всего к концу года вырастут цены на непродовольственные товары. В этом секторе инфляция составит 7,2%, что станет рекордом с 2015-го.

Отмечено при этом, что в среднем за год она составит 6,8%. Входят в эту группу в том числе табачные изделия, стройматериалы, бензин, ткани.

Что касается продовольствия (без учета овощей и фруктов), оно оказалось на втором месте по подорожанию. К завершению 2021 года цены увеличатся на 6,6% по отношению к декабрю 2020-го. Подорожание в среднем за год составит 7%.

В ведомстве заметили, что в этом секторе инфляция в ближайшие три года стабилизируется и составит 3,8, 3,5 и 3,6% соответственно.

Цены на продовольствие в целом повысятся к концу этого года на 5,3%.

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