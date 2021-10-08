Автомобиль врезался в здание МИФИ на юге Москвы

Два человека госпитализированы после ДТП
На юге столицы автомобиль врезался в проходную НИЯУ МИФИ, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.
"Водитель иномарки не справился с управлением и совершил наезд на препятствие у д. 33 на Каширском шоссе", - сказано в сообщении.
Пострадали водитель и пассажир, они госпитализированы.
Источник агентства уточнил, что сначала машина врезалась в разделительный отбойник, затем вылетела на тротуар и выехала на ступени здания проходной Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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