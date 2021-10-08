Увеличилось число погибших при отравлении алкоголем в Оренбуржье

Возбуждены два уголовных дела

В результате отравления суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области скончались 14 человек, передает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

"На данный час известно о 22 пострадавших, 14 из которых умерли. Остальные находятся в стационарах. Факты отравлений метанолом зафиксировали в трех районах: Яненском, Домбаровском и Адамовском", - сказано в сообщении.

Ранее поступала информация об 11-ти жертвах.

Возбуждены два уголовных дела по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем.

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