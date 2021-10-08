ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден: мы, в отличие от России, ничего не просим за вакцины

08:05
  • пятница
  • 08 октября 2021

Обвинения главы Белого дома касаются и Китая

Выступая в штате Иллинойс, президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил российские власти в корыстном подходе при распространении по миру вакцин от коронавирусной инфекции.
Песков рассказал, как помочь жертвам слухов о вакцинации

"Другие страны делают вид, что они действительно многого добиваются. Мы предоставляем больше вакцин по всему миру, чем все остальные страны вместе взятые. И знаете что? В отличие от Китая, России и других [стран], мы не просим ничего взамен. Ничего", - сказал глава Белого дома (цитата по ТАСС).

Байден добавил, что США "обязаны помогать другим странам". По словам американского лидера, он много встречался с коллегами из других государств и намерен продолжать это делать.

По данным американской администрации, всего США предоставят нуждающимся странам более 1,1 миллиарда доз препаратов для профилактики COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Джо Байден
Джо Байден
Джо Байден проходит вакцинацию
Джо Байден проходит вакцинацию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.