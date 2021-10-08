Байден: мы, в отличие от России, ничего не просим за вакцины

Обвинения главы Белого дома касаются и Китая

Выступая в штате Иллинойс, президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил российские власти в корыстном подходе при распространении по миру вакцин от коронавирусной инфекции.

"Другие страны делают вид, что они действительно многого добиваются. Мы предоставляем больше вакцин по всему миру, чем все остальные страны вместе взятые. И знаете что? В отличие от Китая, России и других [стран], мы не просим ничего взамен. Ничего", - сказал глава Белого дома (цитата по ТАСС).

Байден добавил, что США "обязаны помогать другим странам". По словам американского лидера, он много встречался с коллегами из других государств и намерен продолжать это делать.

По данным американской администрации, всего США предоставят нуждающимся странам более 1,1 миллиарда доз препаратов для профилактики COVID-19.

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