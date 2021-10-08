Минздрав подтвердил отправку ЕС документов для признания COVID-сертификатов

30 сентября представитель Еврокомиссии подтвердил получение бумаг

Российская сторона направила Евросоюзу документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказали в Министерстве здравоохранения России.

В ведомстве подчеркнули, что 30 сентября представитель Еврокомиссии подтвердил получение бумаг европейским представительством. Документация была подготовлена по результатам тематических консультаций.

В настоящее время ведется согласование деталей визита в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Предполагается, что европейские специалисты могут приехать в декабре, сообщает РБК.

1 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился в Женеве с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Среди тем обсуждения было взаимное признание сертификатов о вакцинации.

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