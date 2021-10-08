Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии

Инсценировка химатаки может пройти в Идлибской зоне деэскалации

Террористы в Сирии готовят очередную провокацию с применением отравляющих веществ, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Информация об этом в течение месяца поступала из различных источников.

Инсценировку химатаки в Идлибской зоне деэскалации готовят боевики запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" и псевдо-гуманитарная организация “Белые каски”. Цель провокации, как и прежде, - обвинить сирийские власти в применении опасных веществ против мирного населения.

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