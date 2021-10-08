С Twitter принудительно взыщут 8,9 млн рублей

Материалы переданы в ФССП
Как говорится в базе данных Федеральной службы судебных приставов, сотрудники ФССП начали процедуру принудительного взыскания с компании Twitter штрафов на сумму свыше 8,9 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС.
Ранее 422-й Мировой судебный участок Таганского района Москвы вынес по поводу Twitter три решения. Компанию признали виновной в отказе удалить запрещенный контент.
Также стало известно, что компания Facebook так и не выплатила штраф в размере 26 миллионов рублей по той же статье. Отсрочкой администрация площадки не воспользовалась.
Материалы в отношении этой соцсети тоже передали в ФССП.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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