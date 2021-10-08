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С Twitter принудительно взыщут 8,9 млн рублей

08:24
  • пятница
  • 08 октября 2021

Материалы переданы в ФССП

Как говорится в базе данных Федеральной службы судебных приставов, сотрудники ФССП начали процедуру принудительного взыскания с компании Twitter штрафов на сумму свыше 8,9 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС.
Против Google, Facebook и Twitter могут применить оборотные штрафы

Ранее 422-й Мировой судебный участок Таганского района Москвы вынес по поводу Twitter три решения. Компанию признали виновной в отказе удалить запрещенный контент.

Также стало известно, что компания Facebook так и не выплатила штраф в размере 26 миллионов рублей по той же статье. Отсрочкой администрация площадки не воспользовалась.

Материалы в отношении этой соцсети тоже передали в ФССП.

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