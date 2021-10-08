"Удар по Москве" сыграет на руку российскому бизнесу

Прокладка канала через Балтийскую косу приведет к обогащению российских бизнесменов, вопреки планам председателя правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского нанести "удар по Москве". Об этом в пятницу, 8 октября, пишут польские СМИ.

Строительство канала в обход Балтийского пролива Качиньский и его сторонники рассматривают как "символ окончательного преодоления зависимости от Москвы", однако "на канале сколотят состояние россияне", пишет издание Gazeta Wyborcza.

Польские журналисты указывают, что 90% товарооборота порта в Эльблонге, ради которого прежде всего строится канал, приходится на Калининградскую область. Российские предприниматели транспортируют через польский порт товары и сырье, а строительство канала позволит им увеличить грузооборот и нарастить прибыль.

При этом неясны сроки окупаемости канала, зато очевидно, что строительство нанесет значительный ущерб природе Польши, разорвав береговую линию Балтийской косы и нарушив местную экосистему, сообщает Gazeta Wyborcza.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил на Варшавском форуме по безопасности, что саммит НАТО в Мадриде, запланированный на 2022 год, должен найти решения для всех стоящих перед альянсом вызовов. Среди таких вызовов глава государства отметил газопровод "Северный поток — 2".

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