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Талибы отказались считать ИГ угрозой

08:30
  • пятница
  • 08 октября 2021

Для них это лишь "головная боль"

Официальный представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид заявил, что новые власти Афганистана не называют группировку "Исламское государство"** угрозой.
Призыв экс-президента Афганистана признать талибов оказался фейком

"Мы называем его головной болью. В некоторых местах оно создает головную боль, но после каждого инцидента его виновники ликвидируются. Мы их гоним, их убежища обнаружены", - приводит слова Муджахида канал TOLO News.

Он добавил, что поддержкой народа Афганистана ИГ не пользуется.

Ранее в Москве отметили, что обеспокоены ростом активности боевиков "Исламского государства" в Афганистане. Как напомнила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, накануне произошел теракт у мечети в центре Кабула, в результате которого погибли 20 человек.

*"Талибан" - запрещенное в России радикальное движение

**"Исламское государство" - запрещенная в России террористическая организация

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