Роскачество предупредило об опасности мобильных игр

В прошлом году россияне потратили на мобильные игры более 1,2 миллиарда долларов

Эксперты Роскачества предупредили о ключевой опасности мобильных игр - в некоторых из них встречаются азартные механики, основанные на случайных шансах на победу.

"При этом еще на этапе разработки игры специально проектируются таким образом, чтобы игрок шел до финишного конца максимально долго, не видя этого финиша", - сказано в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Как подчеркнули эксперты, именно таким образом формируется механизм зависимости, что для детской психики особенно опасно. Покупки становятся регулярными.

Некоторые механики в этих играх сравнимы с теми, что используются в казино. "Некоторые игры буквально напичканы ими. Пользователи таких игр не всегда замечают, что игра постепенно тормозит прогресс игрока и вовлекает его в схему "жди или плати", - добавили в Роскачестве.

В прошлом году россияне потратили на мобильные игры более 1,2 миллиарда долларов.

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