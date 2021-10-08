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Роскачество предупредило об опасности мобильных игр

08:41
  • пятница
  • 08 октября 2021

В прошлом году россияне потратили на мобильные игры более 1,2 миллиарда долларов

Эксперты Роскачества предупредили о ключевой опасности мобильных игр - в некоторых из них встречаются азартные механики, основанные на случайных шансах на победу.
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"При этом еще на этапе разработки игры специально проектируются таким образом, чтобы игрок шел до финишного конца максимально долго, не видя этого финиша", - сказано в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Как подчеркнули эксперты, именно таким образом формируется механизм зависимости, что для детской психики особенно опасно. Покупки становятся регулярными.

Некоторые механики в этих играх сравнимы с теми, что используются в казино. "Некоторые игры буквально напичканы ими. Пользователи таких игр не всегда замечают, что игра постепенно тормозит прогресс игрока и вовлекает его в схему "жди или плати", - добавили в Роскачестве.

В прошлом году россияне потратили на мобильные игры более 1,2 миллиарда долларов.

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