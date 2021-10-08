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Новый премьер Японии подтвердил нацеленность на мирный договор с Россией

08:55
  • пятница
  • 08 октября 2021

Краеугольным камнем Фумио Кисида назвал решение территориального вопроса

Япония нацелена на заключение мирного договора с Россией, который так и не был подписан по итогам Второй мировой войны. Об этом в пятницу, 8 октября, заявил новый премьер-министр Страны восходящего солнца Фумио Кисида.
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Выступая в японском парламенте с программной речью, Кисида выразил стремление к развитию всего комплекса японско-российских отношений, включая подписание мирного договора. Вместе с тем японский премьер подчеркнул, что заключение мирного договора не состоится, пока не будет решен территориальный вопрос, сообщает ТАСС.

Речь идет о принадлежности южной части Курильских островов. После Второй мировой войны архипелаг полностью вошел в состав СССР. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и прилегающих мелких необитаемых островов, которые называет своими Северными территориями. В России неоднократно подчеркивали неоспоримость своего суверенитета над Курилами.

После своего избрания Фумио Кисида провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Поздравляя Кисиду с новой должностью, российский лидер отметил, что развитие конструктивного сотрудничества в различных сферах отвечает коренным интересам народов двух государств.

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