ЦБ отозвал лицензию у московского Орбанка

В организации назначена временная администрация
Банк России сообщил у себя на сайте об отзыве лицензии у зарегистрированного в Москве Орбанка. По величине активов эта кредитная организация занимала 289 место в банковской системе страны.
Как уточняется в сообщении, Орбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.
"Допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - добавили в ЦБ.
Существенную долю задолженности организации составляли низкокачественные ссуды.
В Орбанк назначена временная администрация.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram