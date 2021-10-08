ЦБ отозвал лицензию у московского Орбанка

В организации назначена временная администрация

Банк России сообщил у себя на сайте об отзыве лицензии у зарегистрированного в Москве Орбанка. По величине активов эта кредитная организация занимала 289 место в банковской системе страны.

Как уточняется в сообщении, Орбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

"Допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - добавили в ЦБ.

Существенную долю задолженности организации составляли низкокачественные ссуды.

В Орбанк назначена временная администрация.

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