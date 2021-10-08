Ракова рассказала об инновационном оборудовании в Морозовской детской больнице

Оно было закуплено в рамках научного гранта мэра Москвы

Инновационное лабораторное оборудование начали использовать в Морозовской детской больнице в Москве. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Столичные власти регулярно оснащают московские больницы и поликлиники высокоспециализированным лабораторным оборудованием, напомнила заммэра. Это позволяет отойти от привлечения к исследованиям сторонних лабораторий и сконцентрировать их в медицинских учреждениях города.

Врачи Морозовской больницы начали применять в работе уникальное оборудование для проведения молекулярно-генетических исследований у детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Оно было закуплено в рамках научного гранта мэра Москвы для совершенствования оказания медицинской помощи детям по профилю "детская онкология". Новая техника поможет индивидуально подбирать специализированное лечение и на основе генетических данных предсказывать его переносимость каждым маленьким пациентом.

В частности, в Морозовскую больницу поступили масс-спектрометр для генетических исследований и система высокопроизводительного секвенирования. Масс-спектрометр позволяет проводить одномоментный фармакогенетический анализ для поиска значимых мутаций в генах, что используется при диагностике заболеваний и подборе оптимальной схемы лечения. Кроме того, появилась возможность оперативно получать сведения о прогнозной переносимости лекарственных препаратов, что улучшает качество жизни ребенка.

Система высокопроизводительного секвенирования используется для сопровождения пациентов, которые готовятся к трансплантации костного мозга, проходят лечение или реабилитацию после пересадки в комплексе с другими методиками. После трансплантации технология позволяет различить клетки, относящиеся к донору или реципиенту — выявить химеризм. Это помогает прогнозировать приживаемость или отторжение костного мозга, определить эффективность функционирования трансплантата, предупредить развитие отторжения и рецидива основного заболевания на ранних сроках.

В начале 2020 года Морозовская детская городская клиническая больница получила научный грант на внедрение инновационных методов лечения детей с онкологическими заболеваниями. Согласно постановлению Сергея Собянина, более 460 млн рублей направлены Морозовской больнице и Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о глубинных изменениях в системе здравоохранения столицы. Он отметил, что развитие цифровой системы поликлиник и Единой медицинской информационной системы идет шагами, которые не снились нам в предыдущие годы.

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