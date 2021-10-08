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Депутата Рады нашли мертвым в Киеве

09:18
  • пятница
  • 08 октября 2021

Тело направят на судебно-медицинскую экспертизу

В Днепровском районе Киева обнаружили мертвым депутата Верховной рады Антона Полякова, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Национальной полиции Украины.
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"Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть", - сказано в сообщении.

Тело направят на судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть".

Как сообщила в Facebook депутат от партии "Слуга народа" Галина Янченко, патрульные нашли Полякова ночью в машине такси, остановленной за нарушение ПДД. "По информации патрульных, его тошнило, а потом начались конвульсии. "Скорая" не смогла его спасти", - добавила парламентарий.

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