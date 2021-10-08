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Состояние Ларисы Гузеевой ухудшилось

09:15
  • пятница
  • 08 октября 2021

У телеведущей поражено 65% легких

Состояние Ларисы Гузеевой, которая с конца сентября находится в больнице в "Коммунарке", ухудшилось. У неё поражено 65% лёгких.

О состоянии телеведущей сообщает телеграм-канал Mash. Подтверждения этой информации от родных и представителей Гузеевой нет. По словам врачей, динамика отрицательная. Ведущей рекомендовали дыхательную гимнастику и наблюдение.

Лариса Гузеева попала в "Коммунарку" 27 сентября. У нее подтвердился коронавирус. КТ выявило 7-процентное поражение легких. В больнице ведущая программы "Давай поженимся" постоянно находится в кислородной маске.

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