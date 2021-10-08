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Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Тверского и Таганского районов

09:37
  • пятница
  • 08 октября 2021

Столичные власти продолжают создавать комфортную городскую среду

В 2021 году работы по благоустройству охватили более 5 000 площадей, набережных улиц, парков, скверов, дворов и других городских объектов — в том числе в Центральном округе столицы. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин представил основные проекты благоустройства районов юга Москвы

В Тверском районе благоустроили территорию рядом с Дворцом творчества для детей и молодежи на Миуссах. Для комфорта пешеходов проложили новую дорожно-тропиночную сеть из плитки и асфальта. Провели реконструкцию наружного освещения, установили информационные стенды с подсветкой, сделали современную навигацию и систему видеонаблюдения.

Рядом с Дворцом появилось качественное футбольное поле с искусственным газоном, на котором можно играть круглый год. Также имеются площадки для игры в волейбол и баскетбол. В воркаут-зоне установили современные тренажеры, в том числе рассчитанные на пожилых людей. Обустроены детская площадка и многофункциональная спортивная площадка для малышей.

Недалеко от станции метро "Достоевская", по соседству с "Есенин-Центром", было создано современное арт-пространство "Квартал поэтов", украшенное инсталляцией "Неизвестному поэту": восемь силуэтов и стена с цитатами известных литераторов, музыкантов и режиссеров. Арт-объекты сделаны из кортеновской стали с эффектом ржавчины.

В Таганском районе привели в порядок сквер у Спасо-Андроникова монастыря – одно из популярных мест в исторической Рогожской слободе. Для местных жителей это излюбленный маршрут для прогулок – с выходом к Яузе. А для поклонников древнерусской культуры – путь к знаменитому Музею имени Андрея Рублева.

Еще один обновленный объект в Таганском районе – Калитниковский сквер, в котором отремонтировали детскую площадку и создали небольшой памп-трек для начинающих любителей экстремального катания. Преобразилась тропиночная сеть. Больше стало зелени, уюта, мест для тихого отдыха.

Столичные власти уже начинают формировать планы на 2022 год по созданию качественной городской среды, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе работ по созданию комфортной среды в Новой Москве. По уровню благоустройства Новая Москва стремительно догоняет историческую территорию города.

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