Минздрав обозначил сроки визита регулятора ЕС в Россию

Цель - признание Евросоюзом "Спутника V"

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства здравоохранения, ведомство подготовило и направило в представительство Евросоюза необходимые для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 документы.

"Они были направлены в представительство ЕС в сентябре. 30 сентября их получение подтверждено сотрудником представительства", - сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

В Минздраве добавили, что сейчас продолжается согласование деталей визита представителей ЕМА для сертификации вакцины "Спутник V". "Визит может состояться уже в декабре", - уточнили в ведомстве.

"Спутник V" пока не разрешен для использования на территории Евросоюза. При этом отдельные члены сообщества могут выдавать на препарат европейские цифровые сертификаты вакцинации. Так уже поступила Венгрия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram