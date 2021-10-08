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Число жертв отравления алкоголем в Оренбургской области возросло до 17

09:59
  • пятница
  • 08 октября 2021

Люди продолжают поступать в больницы

В Оренбургской области число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем возросло до 17. В списке пострадавших к этому часу значатся 22 жителя из 3 районов области. В больницы продолжают поступать люди.

Правоохранительные органы проверяют все торговые точки района. Следственный комитет сегодня сообщил о задержании троих подозреваемых в сбыте нелегального алкоголя. Один из них - 29-летний житель города Орск - вероятный организатор подпольного производства. В ходе обыска обнаружены и изъяты более тысячи поллитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью, оборудование и упаковка. Образцы алкоголя отправлены на экспертизу. Возбуждено несколько уголовных дел, объединенных в одно производство.

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