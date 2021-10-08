Обязательную вакцинацию ряда граждан от COVID-19 ввели на Ямале

Это не коснется людей с противопоказаниями

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Пройти вакцинацию от COVID-19 должны сотрудники медицинских организаций, сферы образования, обслуживания населения, работники учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений, государственные и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления.

Те, кто работают вахтовым методом, также должны иметь сертификаты о вакцинации.

Не прошедшие вакцинацию в соответствии с данным постановлением будут отстранены от работы или переведены на дистанционный режим. Действие документа не распространяется на людей, имеющих противопоказания к вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что всеобщая обязательная вакцинация в России введена не будет. Она подчеркнула, что решение о прививке должно быть добровольным. При этом крайне важно понимание, что вакцинация — единственный способ удержать дальнейшее развившие пандемии.

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