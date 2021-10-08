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Цены на билеты в кино в России достигли максимума за шесть лет

10:08
  • пятница
  • 08 октября 2021

Это может быть связано с выходом сразу нескольких блокбастеров

Как в пятницу сообщило издание РБК со ссылкой на данные ЕАИС, за прошедшую неделю средняя стоимость билета в российских кинотеатрах достигла 304,8 рубля. Был обновлен шестилетний максимум.
Фильм "Дюна" собрал в России более 1,1 млрд рублей

Уточняется, что сейчас стоимость билетов в кино самая высокая за шесть лет, если не считать периода с 2 по 8 апреля 2020 года, когда средняя стоимость достигала 553,2 рубля.

В тот момент действовал режим самоизоляции, кинотеатры были закрыты, так что система отображала данные о предпродажах и автокинотеатрах.

Эксперты полагают, что ситуация связана с возвращением в прокат блокбастеров ("Дюна", "Веном-2"). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 году (309,3 рубля).

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