Цены на билеты в кино в России достигли максимума за шесть лет

Это может быть связано с выходом сразу нескольких блокбастеров

Как в пятницу сообщило издание РБК со ссылкой на данные ЕАИС, за прошедшую неделю средняя стоимость билета в российских кинотеатрах достигла 304,8 рубля. Был обновлен шестилетний максимум.

Уточняется, что сейчас стоимость билетов в кино самая высокая за шесть лет, если не считать периода с 2 по 8 апреля 2020 года, когда средняя стоимость достигала 553,2 рубля.

В тот момент действовал режим самоизоляции, кинотеатры были закрыты, так что система отображала данные о предпродажах и автокинотеатрах.

Эксперты полагают, что ситуация связана с возвращением в прокат блокбастеров ("Дюна", "Веном-2"). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 году (309,3 рубля).

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