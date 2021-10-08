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Несколько десятков учеников не пришли в школу под Красноярском

10:25
  • пятница
  • 08 октября 2021

Школьники массово заболели, диагноз не установлен

В Красноярском крае порядка 50 учеников не пришли на занятия из-за симптомов отравления.

Инцидент произошел в школе №100 города Железногорск. 8 октября на занятия не явились 46 учащихся начальных классов. Все они жаловались на температуру тошноту и плохое самочувствие.

Семеро пострадавших обратились в больницу, трое госпитализированы, пишет "Интерфакс". "До настоящего времени окончательные диагнозы не установлены", - сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура и Следственный комитет начали проверки. Учеников всех начальных классов перевели на дистанционное обучение, рассказал ТАСС директор школы Владимир Люто.

Специалисты сделали отборы проб готовых блюд, воды, взяты смывы с поверхностей и отравили их на исследование в лабораторию.

7 октября с жалобами на температуру и тошноту обратились в больницу шесть учеников школы N56 Красноярска. Еще 30 были осмотрены врачами по месту жительства.

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