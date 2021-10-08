Несколько десятков учеников не пришли в школу под Красноярском

Школьники массово заболели, диагноз не установлен
В Красноярском крае порядка 50 учеников не пришли на занятия из-за симптомов отравления.
Инцидент произошел в школе №100 города Железногорск. 8 октября на занятия не явились 46 учащихся начальных классов. Все они жаловались на температуру тошноту и плохое самочувствие.
Семеро пострадавших обратились в больницу, трое госпитализированы, пишет "Интерфакс". "До настоящего времени окончательные диагнозы не установлены", - сообщили в прокуратуре региона.
Прокуратура и Следственный комитет начали проверки. Учеников всех начальных классов перевели на дистанционное обучение, рассказал ТАСС директор школы Владимир Люто.
Специалисты сделали отборы проб готовых блюд, воды, взяты смывы с поверхностей и отравили их на исследование в лабораторию.
7 октября с жалобами на температуру и тошноту обратились в больницу шесть учеников школы N56 Красноярска. Еще 30 были осмотрены врачами по месту жительства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram