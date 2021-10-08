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Россия получила подсанкционные комплектующие для спутника Angosat-2

10:24
  • пятница
  • 08 октября 2021

Европейский производитель не мог отправить детали без разрешения США

Европейский производитель передал России комплектующие для производства спутника связи Angosat-2. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказал генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" Николай Тестоедов.
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Этому не помешали санкции США, запрещающие поставку в Россию электроники категории Space ("космос"). Хотя источники в ракетно-космической отрасли отмечали, что Европа без разрешения Вашингтона не могла передать аппаратуру в связи с наличием в модуле полезной нагрузки с ретрансляционным оборудованием американской электроники.

Тем не менее, как уточнил Тестоедов, 22 сентября полезная нагрузка космического аппарата Angosat-2 доставлена самолетом в Красноярск. Задержка с поставкой комплектующих не скажется на сроках запуска спутника, запланированного на второй квартал 2022 года.

Россия производит спутник связи Angosat-2 по заказу Анголы, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Госдума может рассмотреть вопрос об ответственности за призывы к иностранным государствам ввести санкции против России. Решение будет зависеть от настроений в новом составе парламента.

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