Коронавирусом впервые заразились на Шпицбергене

Пациент госпитализирован на материке
На Шпицбергене выявлен первый случай заражения COVID-19, передает телекомпания NRK.
"Заболевший российский моряк, которого забрали на вертолете с острова Бьорнойя в ночь на среду и перевезли в больницу города Лонгйир, сдал тест на коронавирус, оказавшийся положительным", - уточнили в офисе губернатора.
Согласно последним данным, моряка госпитализировали на материке. Все контактировавшие с пациентом соблюдали меры предосторожности.
Прежде всех жителей Шпицбергена полностью вакцинировали от коронавируса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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