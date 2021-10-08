Коронавирусом впервые заразились на Шпицбергене

Пациент госпитализирован на материке

На Шпицбергене выявлен первый случай заражения COVID-19, передает телекомпания NRK.

"Заболевший российский моряк, которого забрали на вертолете с острова Бьорнойя в ночь на среду и перевезли в больницу города Лонгйир, сдал тест на коронавирус, оказавшийся положительным", - уточнили в офисе губернатора.

Согласно последним данным, моряка госпитализировали на материке. Все контактировавшие с пациентом соблюдали меры предосторожности.

Прежде всех жителей Шпицбергена полностью вакцинировали от коронавируса.

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