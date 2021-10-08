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Путин поздравил актера Куравлева с юбилеем

12:00
  • пятница
  • 08 октября 2021

Народному артисту исполнилось 85 лет

Сегодня юбилей отмечает народный артист РСФСР Леонид Куравлёв. Знаменитому актеру исполняется 85 лет.

В театральный вуз - ВГИК - он поступил лишь со второй попытки. Еще будучи студентом, дебютировал в кино в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет".

Но знаменитым Куравлёв проснулся после выхода на экраны картины Василия Шукшина "Живёт такой парень". Там он сыграл обаятельного Пашку Колокольникова - пожалуй, главную роль, которая определила его актерское амплуа. Затем были съемки самых известных отечественных комедий: "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок", "Афоня". Всего за годы творчества Леонид Вячеславович сыграл свыше двухсот персонажей. А также больше 30 лет служил в столичном театре-студии киноактера.

Поздравления в адрес Леонид Куравлёва направил Владимир Путин. Президент отметил: своим щедрым, самобытным талантом артист покорил сердца зрителей разных поколений.

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