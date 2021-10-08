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Спасенную в КЧР медведицу перевезли в центр реабилитации диких животных

11:56
  • пятница
  • 08 октября 2021

До переезда в Ленобласть зверь круглые сутки сидел на цепи под палящим солнцем

Новую подопечную встретили в центре реабилитации диких животных в Ленинградской области. Это молодая медведица из Карачаево-Черкесии. В одном из сёл хозяева привязали её на цепь и бросили. Спас хищницу неравнодушный житель.

Восьмимесячная медведица с удовольствием угощается теплым молоком. И это после каши, винограда, красной рыбы, сушеного манго и еще батончика мюсли на десерт. В центре для диких животных под Петербургом всегда встречают новичков лакомством, чтобы быстрее освоились.

Эту косолапую красавицу с отменным аппетитом привезли из Карачаево-Черкессии. Ее спас неравнодушный житель республики - зверь круглые сутки сидел на цепи под палящим солнцем.

В Петербург "мишку-малышку" - так ее пока называют - привезли на машине. Кличку еще не успели придумать, всего три дня прошло. Медведица дружелюбная и общительная, активно позирует перед камерой - похоже, с рождения работала в фотобизнесе, говорят ветеринары. С подросшим животным фотографироваться сложнее, да и опасно - вот хозяева и решили от нее избавиться, так часто бывает. Это двадцать второй по счету медведь, который поселился в карантинном центре.

Всего здесь содержат более двухсот питомцев. И это не только медведи, но и еноты, олени, лисы, лоси и даже вот львы. У всех у них непростая судьба. Каждый из этих питомцев так или иначе пострадал от рук человека.

Львицу Мейзелькинг отобрали у московских фотодельцов - на съемку под видом клиентов записались представители Росприроднадзора и конфисковали животное. Эльзу прислали из Африки в багажном отделении самолета кому-то в подарок, от которого потом отказались. У лося Добрыни родителей убили браконьеры. Все лисы и еноты были сбиты автомобилями.

Сейчас у сотрудников задача номер - подружить новую воспитанницу с будущей соседкой по вольеру, медведицей Сонатой. Пока дамы, хоть и ровесницы, не очень ладят. Но постепенно сокращают дистанцию.

За огромным зверинцем сейчас ухаживают всего несколько человек. Работа тяжелая, круглосуточная - не все выдерживают. И любой помощи в Центре рады. Например, в ближайшие дни, до дождей, нужно собрать в вязанки эту огромную гору веток на корм лосям и Северным оленям.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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