Агрегатора такси впервые оштрафовали за отсутствие у водителя QR-кода

Это первый подобный случай в России

Агрегатора такси в Московской области впервые оштрафовали за отсутствие у водителя сертификата и QR-кода о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что Королевский городской суд поддержал иск минтранса к компании "Ситимобил" о штрафе за отсутствие у водителя сертификата и QR-кода. Вынесено решение о штрафе в размере 50 тысяч рублей.

Это первый в России случай, когда суд привлек агрегатора такси к ответственности за подобное нарушение.

Все водители такси в Московской области должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19 до 15 августа 2021 года. Агрегаторы, диспетчерские службы и таксомоторные компании не могут передавать заказы водителям такси, у которых нет прививки и сертификата о вакцинации, рассказали в подмосковном минтрансе ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Курске введут систему QR-кодов для посещения общественных мест. Такое решение принято с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

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