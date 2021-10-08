Москвичка зарегистрировала в квартире 562 приезжих

Сама она проживала в другом месте

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что полицейские нашли в Новой Москве пустовавшую квартиру, в которой были зарегистрированы 562 россиянина из южных регионов.

"По подозрению в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания задержали 37-летнюю москвичку", - уточнила Волк (цитата по РИА "Новости").

Было установлено, что женщина осуществляла фиктивную регистрацию за денежное вознаграждение.

"Сама "предприимчивая" женщина проживала в другом месте", - добавила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело.

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