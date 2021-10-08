Титов предложил дать регионам единые стандарты ковидных ограничений для бизнеса

Каждый субъект сможет адаптировать стандарты под конкретную ситуацию

Регионам следует предложить единые стандарты по ограничительным мерам для бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции. С такой инициативой в пятницу, 8 октября, выступил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По словам бизнес-омбудсмена, "формат "жизни при коронавирусе" мы изобретаем на ходу и не всегда удачно", поскольку пока нет умения и опыта в управлении коронавирусными ограничениями.

При этом ограничения влияют на снижение заболеваемости COVID-19 нелинейно: чем обширнее рестрикции, тем сильнее сфера услуг склоняется к их нарушению и работе "втихаря", заявил Титов.

Для повышения эффективности ограничительных мер уполномоченный при президенте предложил выработать единые стандарты и предлагать регионам эти стандарты адаптировать под свои местные особенности, сообщает ТАСС.

В Архангельской области и Краснодарском крае посетить кафе и торговые центры можно только с QR-кодом о вакцинации или наличии антител после болезни. Власти Калининградской области анонсировали введение режима COVID-free в общественных местах. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев также поручил региональному правительству заняться созданием зон, свободных от COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram