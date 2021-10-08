Еще 27246 новых случаев коронавируса выявили в России

Вылечились 20566 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 27246 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 936 человек, выздоровели 20566 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 4595. В Санкт-Петербурге за сутки заболел 2501 человек, в Московской области - 1490.

За весь период пандемии в стране выявлено 7717356 случаев инфекции. Умерли 214485 пациентов. Выздоровели 6819796 человек.

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