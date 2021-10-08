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Помощник Байдена заявил о возможной ошибке России

11:23
  • пятница
  • 08 октября 2021

Россия должна увеличить поставки газа в Европу, считают в Штатах

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в беседе с BBC, что Вашингтон обеспокоен тем, как "Россия использует энергоносители как инструмент принуждения и политическое оружие".
Как в Европе отреагировали на заявления Путина о поставках газа

"Мне кажется, что Россия совершит ошибку, если попытается воспользоваться этим [инструментом], так как в конечном счете это обернется против нее же", - сказал он.

Салливан при этом добавил, что, по мнению Штатов, Россия должна увеличить поставки газа в Европу.

Ранее в Кремле подчеркнули, что Москва не намерена использовать газ, чтобы оказывать давление на другие страны.

В минувшую среду на газовом хабе в Нидерландах цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF превысила 1900 долларов за тысячу кубометров.

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