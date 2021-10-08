В Батуми рухнула часть многоэтажного дома

По предварительным данным, есть погибшие
В Батуми на улице 26 мая в пятницу, 8 октября, произошло частичное обрушение пятиэтажного жилого дома.
На место происшествия прибыли бригады спасателей и скорой помощи, доставлена спецтехника. Место происшествия изолировано сотрудниками правоохранительных органов. Причина обрушения выясняется.
Официальные данные о жертвах и пострадавших не поступали. Агентство "Батумелеби" сообщает о наличии погибших и раненых. Под завалами могут находиться дети.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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