В Батуми рухнула часть многоэтажного дома

По предварительным данным, есть погибшие

В Батуми на улице 26 мая в пятницу, 8 октября, произошло частичное обрушение пятиэтажного жилого дома.

На место происшествия прибыли бригады спасателей и скорой помощи, доставлена спецтехника. Место происшествия изолировано сотрудниками правоохранительных органов. Причина обрушения выясняется.

Официальные данные о жертвах и пострадавших не поступали. Агентство "Батумелеби" сообщает о наличии погибших и раненых. Под завалами могут находиться дети.

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