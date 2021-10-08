Мужчина-антипрививочник убил своего брата-фармацевта

Он верил в тайные планы по "отравлению населения вакцинами"

В США мужчина-антипрививочник убил трех человек, в том числе своего родного брата, который работал фармацевтом.

Инцидент произошел в американском штате Мэриленд 30 сентября. 46-летний Джеффри Бернхэм считал, что правительство "намеренно травит население" вакцинами против COVID-19, а его 58-летний брат-фармацевт Брайан Робинетт "что-то об этом знает".

За день до происшествия Джеффри убил пожилую подругу матери и угнал ее Lincoln, на котором отправился к родственнику. Затем ковид-диссидент застрелил брата и его жену, находящихся в этот момент в своем автомобиле.

Мать Джеффри предполагает, что ее сын находится в психически нестабильном состоянии. Бернхэма обвинили в убийстве и в угоне автомобиля. Разбирательство продолжается, передает РИА Новости.

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