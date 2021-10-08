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Правительство одобрило увеличение стоимости капремонта

11:35
  • пятница
  • 08 октября 2021

Это связано с подорожанием стройматериалов

На интернет-портале правовой информации опубликовали утвержденное премьером Михаилом Мишустиным постановление, согласно которому до конца года может изменяться стоимость оказания услуг по капремонту.
Власти усилят контроль за капремонтом домов

Уточняется, что сумма повышения не может превышать объем средств, которые региональный оператор имеет право ежегодно израсходовать на финансирование программы капремонта.

Дополнительный договор, в котором указано повышение цены, можно заключить только при наличии достоверной сметы.

Стоимость строительных материалов, стекла и металла в России с начала года выросла на 150-300%. Ранее ФАС сообщила о намерении провести дополнительные проверки на рынках основных и вспомогательных стройматериалов.

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