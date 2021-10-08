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На Украине готовятся к сложному отопительному сезону

11:52
  • пятница
  • 08 октября 2021

Но цены на газ для населения пока обещают не повышать

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев принимает меры для стабильного прохождения отопительного сезона.
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"Сезон будет сложный, но правительством приняты меры для стабилизации газопоставок и защиты тарифов", - уточнил министр (цитата по ТАСС).

Он также пообещал, что для населения цены на топливо повышены не будут.

Как объяснил Галущенко, была создана балансирующая группа "Нафтогаза", будет гарантирована цена в 7,42 гривен за кубометр. "Все поставщики, которые в составе этой группы, будут получать газ по этой одинаковой цене", - добавил министр.

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