На Украине готовятся к сложному отопительному сезону

Но цены на газ для населения пока обещают не повышать

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев принимает меры для стабильного прохождения отопительного сезона.

"Сезон будет сложный, но правительством приняты меры для стабилизации газопоставок и защиты тарифов", - уточнил министр (цитата по ТАСС).

Он также пообещал, что для населения цены на топливо повышены не будут.

Как объяснил Галущенко, была создана балансирующая группа "Нафтогаза", будет гарантирована цена в 7,42 гривен за кубометр. "Все поставщики, которые в составе этой группы, будут получать газ по этой одинаковой цене", - добавил министр.

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