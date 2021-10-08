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Россияне стали реже покупать лекарства

12:35
  • пятница
  • 08 октября 2021

Продажи фармпрепаратов сократились на 10,5%

Объем продаж лекарственных препаратов в России в физическом выражении за первые восемь месяцев 2021 года сократился на 10,5% относительно аналогичного периода 2020 года. Об этом свидетельствует доклад DSM Group.
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Аналитики подсчитали, что с января по август россияне купили в аптеках 2,9 млрд упаковок лекарств.

Наибольшим спросом пользовались средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и улучшения обмена веществ. Доля продаж таких лекарств выросла на 0,7% по сравнению с августом 2020 года. Второе место по популярности заняли препараты для лечения заболеваний нервной, хотя из продажи сократились на 0,8%. Также россияне часто приобретали лекарства для сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Продажи рецептурных препаратов в августе 2021 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 11,6% в рублях и на 3,5% в упаковках. Объем продаж безрецептурных лекарств возрос на 3,5% в рублях и сократился на 3,7% в упаковках.

Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата в августе 2021 года выросла на 7,9%, до 340,5 рубля, безрецептурного — на 7,5%, до 194,1 рубля, сообщает ТАСС.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее рассказал, что с 1 января 2022 года в России может стартовать эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств. В качестве пилотных регионов выбраны Москва, Подмосковье и Белгородская область.

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