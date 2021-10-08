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Водитель "копейки" без прав сбил трех студенток в Москве

12:07
  • пятница
  • 08 октября 2021

Пострадавшие учились в Тимирязевской академии

На севере Москвы водитель ВАЗ-2101 сбил трех пешеходов на тротуаре.

Инцидент произошел в районе дома №44 на Тимирязевской улице. 21-летний молодой человек, не имеющий прав, перепутал педали тормоза и газа. В результате машина заехала на пешеходную зону и сбила трех студенток Тимирязевской академии

Двое пострадавших госпитализированы с не тяжелыми травмами, третьего осматривают медики сообщили ТАСС в пресс- службе управления ГИБДД по Москве.

Виновник ДТП также учится в Тимирязевской академии, уточняет агентство "Москва". Выясняются все обстоятельства произошедшего. Движение в районе ДТП не затруднено.

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