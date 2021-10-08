Мужчину и ребенка спасли из-под обломков дома в Батуми

На место происшествия прибыли глава правительства Аджарии и министр здравоохранения

Двоих человек удалось спасти из-под завалов на месте обрушения жилого дома в Батуми. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщают грузинские средства массовой информации.

Спасатели извлекли из-под обломков несовершеннолетнего и взрослого мужчину. Ребенка, который в момент обрушения находился в припаркованной у дома машине, доставили в больницу. У мужчины, по предварительным данным, имеются лишь легкие ушибы, сообщает телеканал "Пирвели".

Частичное обрушение пятиэтажного жилого дома произошло на улице 26 мая. Причина происшествия выясняется. На место прибыли глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава Минздрава Нино Нижарадзе.

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