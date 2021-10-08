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В Москве еще 2288 пациентов выздоровели от COVID-19

12:18
  • пятница
  • 08 октября 2021

За сутки госпитализированы 1074 человека

Московские врачи за сутки вылечили еще 2288 пациентов с коронавирусом, сообщили в пятницу в оперштабе по контролю за распространением забоелвания.
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Всего в столице поправились уже 1 507 468 человек.

"В Москве выявлено 4595 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1074 человека, скончался 71 пациент. На ИВЛ находятся 470 человек", - сказано в сообщении.

Как напомнили в оперштабе, победа над пандемией - это вакцинация. Прививка доступна в поликлиниках и точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробная информация представлена здесь.

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