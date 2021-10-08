Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

Сооснователь "Новой газеты" разделит награду с филиппинской журналисткой Марией Ресса
Один из основателей и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира. Согласно формулировке Нобелевского комитета, Муратов и Ресса удостоены высокой награды "за усилия по защите свободы выражения — важного условия демократии и поддержания мира".
Оргкомитет премии также отметил, что независимая и основанная на фактах журналистика служит защите от произвола власти, лжи и военной пропаганды. Норвежский Нобелевский комитет выразил убежденность в том, что свобода выражения и свобода информации помогают поддерживать осведомленность общества.
Дмитрий Муратов стал третьим россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. Награду прежде получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.
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BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT