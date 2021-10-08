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Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

12:03
  • пятница
  • 08 октября 2021

Сооснователь "Новой газеты" разделит награду с филиппинской журналисткой Марией Ресса

Один из основателей и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира. Согласно формулировке Нобелевского комитета, Муратов и Ресса удостоены высокой награды "за усилия по защите свободы выражения — важного условия демократии и поддержания мира".
Появились подробности о церемонии вручения Нобелевской премии-2021

Оргкомитет премии также отметил, что независимая и основанная на фактах журналистика служит защите от произвола власти, лжи и военной пропаганды. Норвежский Нобелевский комитет выразил убежденность в том, что свобода выражения и свобода информации помогают поддерживать осведомленность общества.

Дмитрий Муратов стал третьим россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. Награду прежде получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

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